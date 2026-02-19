 إيران تصدر إشعارا للملاحة الجوية قبل إطلاق صواريخ - بوابة الشروق
الخميس 19 فبراير 2026 7:46 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

إيران تصدر إشعارا للملاحة الجوية قبل إطلاق صواريخ

وكالات
نشر في: الخميس 19 فبراير 2026 - 6:27 ص | آخر تحديث: الخميس 19 فبراير 2026 - 6:27 ص

أصدرت إيران، الأربعاء، إشعارا للملاحة الجوية بشأن عزمها إطلاق صواريخ من جنوب البلاد، حسبما أفادت وكالة رويترز.

وأوضحت إدارة الطيران الأميركية أن إيران أصدرت إشعارا للملاحة الجوية يفيد بأنها تخطط لإطلاق صواريخ في مناطق مختلفة من جنوب البلاد يوم الخميس.

يشار إلى أن صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، كشفت أن قادة إيران يريدون التوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة، لكنهم يسارعون في الوقت ذاته إلى الاستعداد للحرب في حال فشل المحادثات بين البلدين.
وبحسب ما ذكرت الصحيفة الأميركية، نشرت طهران قواتها، وفوضت صلاحيات اتخاذ القرار على نطاق واسع، كما حصّنت مواقعها النووية ووسّعت حملتها لقمع المعارضة الداخلية. وتعكس هذه التحركات، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، اعتقاد القادة بأن بقاء النظام على المحك.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك