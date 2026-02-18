أعلنت قناة MBC مصر، أنها ستطلق اليوم عدد من مسلسلاتها، على أن أن تكون الخريطة الشاملة والمواعيد المُكتملة بداية من غدً الخميس.

تبدأ الخريطة الخاصة التي ستعرض اليوم، بحلقة خاصة من برنامج "ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا" في تمام السادسة مساء، ويعقبها في تمام الساعة السابعة مساءً مُسلسل "المداح أسطورة النهاية" الذي بدأ عرضه أمس، وهو من بطولة حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، حمزة العيلي، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، خالد أنور، مفيد عاشور، علاء مرسي، جمال عبد الناصر، عفاف رشاد وآخرين.. ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

وفي الثامنة مساء يبدأ عرض، مُسلسل "الكينج" من بطولة محمد إمام، حنان مطاوع، مُصطفي خاطر، ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، سامي مغاوري، كمال أبو ريه، حجاج عبد العظيم، إنتصارن عماد رشاد، بسنت شوقي، لبني ونس، أحمد فهيم، أحمد كشك، ياسر الزنكلوني، محمد خميس، مصطفي البنا، ياسر عزت، حمزة ياسر، وآخرين... ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

وفي التاسعة مساء يعرض، مُسلسل "هي كيميا" من بطولة مُصطفي غريب، دياب، مريم الجندي، ميمي جمال، سيد رجب، فرح يوسف، ميشيل ميلاد، محمد عبد العظيم، شريف حسني، محسن منصور، تامر نبيل، وآخرين... ومن تأليف مهاب طارق وإخراج إسلام خيري.



وفي العاشرة مساء يعرض، مُسلسل "الست موناليزا" من بطولة مي عُمر، أحمد مجدي، سوسن بدر، إنجي المقدم، شيماء سيف، وفاء عامر، سلوي محمد علي، جوري بكر، مصطفي عماد، حازم إيهاب، محمد محمود وآخرين...، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج محمد علي

وفي الحادية عشر مساء يعرض، مُسلسل "سوا سوا" والذي بدأ عرضه أمس، وهو من بطولة أحمد مالك، هُدي المُفتي، خالد كمال، حسني شتا، شريف دسوقي، فاطمة عادل، محمود سراج، فتوح أحمد، هاني الطمباراوي، نُهي عابدين، وآخرين... ومن تأليف مُهاب طارق، وإخراج عصام عبد الحميد.