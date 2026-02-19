إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالصف

أصيب 5 أشخاص في مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، إثر خلافات متعلقة بالجيرة وإطلاق الأطفال ألعاب نارية في منطقة الصف بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص ووجودمصابين بالمكان المشار إليه، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وبإجراء التحريات تبين أن خلافات متعلقة بالجيرة وإطلاق أطفال ألعاب نارية، تحولت إلى مشاجرة، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح،وتم ضبط المتهمين في المشاجرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.