جارديان: خطة أمريكية لإنشاء قاعدة عسكرية في غزة لدعم قوة الاستقرار الدولي

أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية بأنها اطلعت على سجلات تعاقدات "مجلس السلام" تقول أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تخطط لبناء قاعدة عسكرية تتسع لنحو 5 ألاف شخص في قطاع غزة، وتمتد على مساحة تزيد على 350 فدانا.

ويُتصور الموقع كقاعدة تشغيل عسكرية لقوة "الاستقرار الدولي" المستقبلية، وهي قوة عسكرية متعددة الجنسيات تتكون من قوات تعهدت دول بالمشاركة بها.

وتعد قوة الاستقرار الدولي جزءا من "مجلس السلام". ويرأس مجلس السلام ترامب، ويقوده جزئيا صهره جاريد كوشنر.

وتظهر الخطط التي راجعتها الصحيفة إنشاءً مرحليا لموقع عسكري سيصل في النهاية إلى مساحة تقارب 1400 متر × 1100 متر، ومحاطا بـ26 برج مراقبة مدرعا مثبتا على مقطورات، وميدان رماية للأسلحة الخفيفة، وملاجئ، ومستودع لمعدات عسكرية مخصصة للعمليات.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد فوض مجلس السلام بإنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة.

وبحسب الأمم المتحدة، ستُكلف القوة بتأمين حدود غزة والحفاظ على السلام داخلها، كما يُفترض أن تحمي المدنيين، وتدرب وتدعم "قوات شرطة فلسطينية خضعت للتدقيق".