العراق: القبض على 30 أجنبيا مخالفا لضوابط الإقامة في بغداد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الأمن العراقي اليوم الخميس القبض على 30 أجنبيا مخالفا لضوابط الإقامة والجنسية خلال 24 ساعة الماضية في العاصمة بغداد.

وقالت قيادة عمليات بغداد ، في بيان صحفي اليوم :"تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك واستكمالاً لعمليات البحث والتفتيش المناطقي، تواصل قطعاتنا الأمنية بالاشتراك مع الأجهزة الاستخبارية والجهات الرقابية متابعة وتدقيق المشاريع التجارية والصناعية وملف العمالة الأجنبية".

وأضافت أن تشكيلات الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على 30 أجنبيا مخالفا لشروط وضوابط الإقامة والجنسية، وذلك ضمن مناطق شارع الزيتون/أبي غريب، ورئاسة العبيدي، وجرف النداف بجانبي الكرخ والرصافة.