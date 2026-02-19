يونيسف: مقتل 15 طفلا بهجوم بمسيرة في غرب كردفان بالسودان

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، بمقتل 15 طفلاً على الأقل وإصابة 10 آخرين بجروح إثر غارة جوية بطائرة مسيرة على مخيم للنازحين غرب كردفان.

ونوهت في بيان عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس، أن «العائلات المحتاجة في السودان تلجأ إلى مخيمات النزوح هربًا من الجوع والعنف».

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل: «في جميع أنحاء منطقة كردفان، نشهد أنماطاً مقلقة مماثلة لتلك التي شهدناها في دارفور، حيث يُقتل الأطفال ويُصابون ويُهجّرون ويُحرمون من الخدمات التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة».

ودعت اليونيسف حكومة السودان وجميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين، وخاصة الأطفال، ووقف الهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك مواقع النزوح، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى المحتاجين إليها بشكل عاجل، حيث تتفاقم الاحتياجات الإنسانية بسرعة كبيرة.

ولا تزال دارفور وكردفان تمثلان بؤرة أكبر أزمة إنسانية في العالم، مع انتشار العنف وتأكيد وقوع مجاعة واستمرار الجوع الحاد، فيما نزح نحو 100 ألف شخص في كردفان خلال الأشهر الماضية.

وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، من أن الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في محيط الفاشر في أكتوبر الماضي «مهددة بالتكرار» في إقليم كردفان.

ودان البيان ما وصفه بـ«العنف المروّع» ضد المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، وجميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ويجب التحقيق فيها بشكل فوري ومحايد ومحاسبة المسئولين عنها.

Write to Nessma Youssef