خلافات أسرية وراء تفحم سيارة ملاكي بمنطقة أطفيح

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في واقعة تفحم سيارة ملاكي بمنطقة أطفيح، إلى أن عامل وراء إشعال النار بالسيارة؛ انتقاما من ابن عمه، لخلافات أسرية بينهما.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق بسيارة ملاكي في المكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء لمحل الحريق.

تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، دون وقوع إصابات.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء الحريق، عامل؛ للانتقام من ابن عمه، بسبب خلافات أسرية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.