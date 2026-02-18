بدأت الحلقة الأولى من مسلسل "إثبات نسب"، الذي يُعرض على قناتي النهار والمحور، بأحداث ساخنة وحيرة للمشاهدين حول شخصية نوال التي تجسدها درة بطلة العمل.

وتضمنت الحلقة الأولى من مسلسل "إثبات نسب"، اكتشاف "نوال - درة" عدم وجود نجلها بجانبها عند استيقاظها من النوم، مستيقظة على صراخ باسم نجلها "علي"، ما جعل جارها الفنان محسن محيي الدين يحاول مساندتها وإبلاغ الشرطة عن فقدان نجلها.

واكتشفت درة خلال حديثها مع ضابط الشرطة عدم وجود أدلة تثبت زواجها أو وجود ابنها من الأساس، سواء بالوثائق الرسمية، ما يجعل الشرطي يشكك في مصداقية كلامها.

وعلى الجانب الآخر تظهر عائلة درة وهي تقيم عزاء "نوال" الشخصية التي تجسدها، وهي على قيد الحياة، ومطالبة والدها بمبلغ مالي من شريكها في الصيدلية.

وعلى نحوٍ آخر تظهر عائلة هشام الذي يجسده نبيل عيسى، وهو حول والده، وتنتهي أحداث الحلقة الأولى بوفاته عند اقتراب عايدة رياض من أجهزة التنفس الصناعي، إذ إنه يظهر في الحلقة وهو يعاني من حالة مرضية.

ويشارك في بطولة مسلسل "إثبات نسب"، كلا من: درة ومحمود عبدالمغني، نبيل عيسى، فتوح أحمد، محسن محيي الدين، ولاء الشريف، إسلام جمال، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، هند عبدالحليم، هاجر الشرنوبي، لبنى ونس، سليم الترك، ياسر علي ماهر، إسماعيل فرغلي، نهال عنبر، ساندي علي، يورا محمد، عايدة رياض، عصام فارس، تأليف جمال رمضان، إشراف على الكتابة محمد ناير، إخراج أحمد محمد عبده.