غانا وكينيا تحققان مع مواطن يُعتقد أنه روسي بتهمة تصوير علاقات جنسية سرا

أعلنت السلطات في غانا اليوم الأربعاء عن فتح تحقيق في أنشطة رجل يُعتقد أنه يحمل الجنسية الروسية، متهم بتسجيل لقاءات جنسية مع عدة نساء سرا.

كما استدعت السلطات السفير الروسي لمناقشة القضية التي أثارت سخطا شعبيا.

وقال وزير الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية والابتكار في غانا صامويل نارتي جورج، خلال مؤتمر صحفي عُقد في أكرا اليوم الأربعاء إن الحكومة بدأت باتخاذ خطوات لتتبع وتأمين الأدلة الرقمية والمالية ذات الصلة بنشر تلك المقاطع الحميمية.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام كينية بانتشار مقاطع فيديو يُزعم أنها تظهر ضحايا من كينيا أيضا.

وأدانت وزيرة شؤون المرأة الكينية هانا ويندوت شيبتومو اليوم الإثنين قيام الرجل الروسي بتصوير النساء سرا، واصفة الفعل بأنه انتهاك صارخ للقانون، مؤكدة أنه سيتم التحقيق في الأمر بالتعاون مع السلطات الدولية.

وقالت الوزيرة، إن هذا الفعل يمثل عنفا واستغلالا قائما على النوع الاجتماعي بتسهيل من التكنولوجيا، وحثت النساء المتضررات على طلب الدعم عبر خط المساعدة المجاني.

وذكرت سلطات البلدين أن المواطن الروسي كان يقوم بتسجيل ومشاركة محتوى صريح على منصات التواصل الاجتماعي دون موافقة الضحايا.

وأكدت السلطات في غانا أن النشر المزعوم لصور ذات محتوى جنسي صريح دون موافقة يُعد انتهاكا لـ "خصوصية وكرامة الضحايا"، وأضافت أنها ملتزمة بالاستفادة من العلاقات الثنائية وستعمل على "استكشاف كافة الأدوات والوسائل الدولية لضمان تحقيق العدالة".

وفي بيان منفصل، ذكرت وزارة الخارجية في غانا أنها استدعت السفير الروسي سيرجي بيردنيكوف يوم الثلاثاء، لابلاغه رسميا بـ "استياء الحكومة الشديد" إزاء ما وصفته بـ "السلوك الشنيع" لهذا الفرد، والذي أكدت أنه "ينتهك القانون الغاني بوضوح"، مطالبةً بتعاون روسيا في سبيل تحقيق العدالة.

وبحسب البيان، أقر بيردنيكوف بـ "انتهاك خصوصية وكرامة الضحايا، والأبعاد الأوسع للجريمة السيبرانية"، معرباً عن استعداد روسيا للتعاون مع السلطات في غانا بهذا الصدد.