شهدت الحلقة الأولى من مسلسل"رأس الأفعى"، من بطولة الفنان أمير كرارة، والتي بدأت في أغسطس 2013، عقب ثورة 30 يونيو، وتولي محمود عزت منصب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية.

ولجأ محمود عزت "شريف منير" إلى أحد عناصر الجماعة، ويدعى كمال، واستدعاه إلى مقر اختبائه في سرية تامة، وسلمه قائمة أسماء وطلب منه إيصالها إلى أحد القيادات، مؤكدا أن هؤلاء الأشخاص سيكون لهم دور محوري في الحفاظ على أموالهم وتأمين مصادر الدعم خلال المرحلة المقبلة، وأوحى له بأنه قد يكون ضمن الدفعة الجديدة لقيادات الجماعة.

بينما استطاع مراد "أمير كرارة"، الإيقاع بأحد القيادات الإرهابية والخلية التي يترأسها، والمسؤولة عن التخطيط لعدة تفجيرات، ثم يستجوبه ليعرف أماكن باقي العبوات المتفجرة التي كانت مخططة للتفجير

كما استطاع مراد أن يحبط هروب عنصر إرهابي داخل الطائرة، قبل إقلاعها بثواني، بعد محاولات مكثفة من مراد ونورا "كارولين عزمي" للتوصل إلى هوية المتهم.

وأرسل مراد إلى حسن "أحمد غزي"، إشارة تفيد بأن محطة المترو المستهدفة بالتفجير هي محطة أحمد عرابي، وعلى الفور، حاول مراد استباق الكارثة، فأرسل رسالة من هاتف الإرهابي عبد الرحمن إلى العنصر المكلف بالتنفيذ، طالبه فيها بالتخلص من الحقيبة، وفي الوقت نفسه، تحرك "حسن" سريعا إلى محطة المترو، وبدأ في تمشيط المكان بحثا عن المشتبه به، كما أصدر أوامر عاجلة بإخلاء الركاب ونجح في تحديد هوية الإرهابي والقبض عليه.