انفجار قوي يهز مدينة بندر عباس الإيرانية وانقطاع واسع للكهرباء

هز انفجار عنيف، فجر الأربعاء، مدينة بندر عباس جنوب شرق إيران، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المدينة، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية ونشطاء على مواقع التواصل.



وأفاد ناشطون وشهود عيان بأن الانفجار تسبب في غرق المدينة بظلام دامس، مع انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة، دون صدور أي توضيح رسمي فوري من السلطات الإيرانية حول طبيعة الحادث.

ونقلت وكالة "الأخبار العاجلة" الإيرانية أن الانفجار وقع في مولدات الطاقة بالمدينة، مما يعزز فرضية الحادث العرضي. غير أن ناشطين لم يستبعدوا فرضيات أخرى، منها احتمال وقوع عمل متعمد، دون تقديم تفاصيل أو أدلة.



وتداول ناشطون صورا على منصات التواصل الاجتماعي، قالوا إنها توثق انقطاع التيار الكهربائي وغرق بندر عباس في الظلام الدامس، وسط ترقب لصدور بيان رسمي يوضح ملابسات الحادث.