محافظ الفيوم يستقبل مدير الأمن لتقديم التهنئة بمناسبة تجديد ثقة القيادة السياسية

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ الفيوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، لتقديم التهنئة بمناسبة تجديد ثقة القيادة السياسية وتوليه مهام منصبه محافظًا للفيوم.

جاء اللقاء بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء أ.ح دكتور هشام عبدالسميع الشيمي سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء محمد العربي مدير مباحث المديرية.

وخلال اللقاء، أعرب مدير أمن الفيوم عن خالص تهانيه للمحافظ، متمنيًا له دوام التوفيق واستكمال مسيرة التنمية والتطوير في مختلف القطاعات، مؤكدًا حرص الأجهزة الأمنية على تعزيز التنسيق الكامل مع الجهاز التنفيذي لتحقيق الانضباط بالشارع، ودعم جهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة.

من جانبه، رحّب المحافظ بمدير الأمن والوفد المرافق، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتكاتف مؤسسات الدولة للنهوض بالمحافظة في شتى المجالات.

وأشاد المحافظ بالدور الوطني لرجال الشرطة في حفظ الأمن والتصدي للجريمة، وتعزيز الشعور بالأمان لدى المواطنين، وحماية الأرواح والممتلكات، مؤكدًا أن الأمن يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

كما أكد استمرار التعاون والتنسيق الدائم بين الجهازين التنفيذي والشرطي، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكفاءة عالية، في إطار منظومة عمل متكاملة تستهدف تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، ودفع عجلة التنمية بمحافظة الفيوم.