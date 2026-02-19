تغيير ألوان طائرة الرئاسة الأمريكية نزولا على رغبة ترامب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الخميس أن الألوان الأحمر والأبيض والأزرق التي يفضلها الرئيس دونالد ترامب ستصبح المظهر الجديد لطائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس وان).

وقالت القوات الجوية إن "مزيجا من الألوان الأحمر والأبيض والذهبي والأزرق الداكن" سيستخدم في طلاء الطائرة المحدثة التي من المقرر أن تكون طائرة الرئاسة الأمريكية، بالإضافة إلى طائرات أخرى أصغر حجما تستخدم بشكل روتيني لنقل كبار المسؤولين الحكوميين.

ونشر الجيش صورة للطلاء الجديد الذي يتطابق مع طراز الطائرة الذي شوهد في المكتب البيضاوي خلال اجتماعات مع قادة أجانب.

وتعمل شركة بوينج على تعديل طائرتين من طراز 747-800 من المقرر أن تحلا محل الأسطول الحالي المكون من طائرتين قديمتين من طراز بوينج 747-200 يستخدمهما الرئيس حاليا وتستخدمان رمز الاتصال (إير فورس وان) عندما يكون الرئيس على متنهما.

وفي عام 2018، أمر ترامب بأن تتخلى تلك الطائرات الجديدة عن التصميم الأزرق والأبيض الشهير الذي يعود إلى عهد الرئيس الراحل جون كينيدي.

وأشارت مراجعة أجراها سلاح الجو إلى أن الألوان الداكنة ستزيد التكاليف وتؤخر تسليم الطائرات الجامبو الجديدة، وقام الرئيس جو بايدن بإلغاء القرار في مارس/آذار 2023.

وقال ترامب للصحفيين الشهر الماضي: "نريد اللون الأزرق القوي، وليس الأزرق الفاتح"، في إشارة إلى اللون الحالي للطائرة.