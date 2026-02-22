نابولي يفرط في تقدمه ويخسر أمام أتالانتا في الدوري الإيطالي

فرط نابولي في تقدمه وتلقى خسارة أمام مستضيفه أتالانتا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب أتليتي أزوري، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي الممتاز.

تقدم نابولي عن طريق سام بوكيما في الدقيقة 18 من عمر المباراة، فيما تعادل أتالانتا عن طريق ماريو باشاليتتش في الدقيقة 61، ثم خطف أتالانتا هدف الفوز في الدقيقة 81 عن طريق لازار ساماردزيتش.

بهذا الفوز رفع أتالانتا رصيده للنقطة 45 في للمركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد نابولي عند 50 نقطة في المركز الثالث من جدول الترتيب.