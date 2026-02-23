شهدت جامعات إيرانية بمدينتي طهران وأصفهان، الاثنين، مظاهرات طلابية مناهضة للحكومة لليوم الثالث على التوالي، تزامنا مع تلويح بعض البرلمانيين باستجواب وزير العلوم والبحث والتكنولوجيا حسين سيمائي صرّاف.

وبحسب وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا"، فقد نظمت الاحتجاجات في جامعات "العلم والثقافة" و"أمير كبير" و"طهران" و"صنعتي شريف" في طهران، إضافة إلى جامعة "صنعتي أصفهان" في أصفهان.

وردد الطلاب خلال المظاهرات شعارات مناهضة للحكومة، فيما وقعت مشادات بين الحين والآخر، بين طلاب من توجهات وأيديولوجيات متباينة.

من جهة أخرى وتزامنا مع استمرار الاحتجاجات الطلابية في الجامعات، لوّح النائب الإيراني أمير حسين ثابتي، باستجواب وزير العلوم والبحث والتكنولوجيا حسين سيمائي صرّاف.

وقال ثابتي في كلمة ألقاها أمام مجلس الشورى الإسلامي، الاثنين، إن الأحداث التي شهدتها بعض الجامعات، وما تخللتها من إطلاق شعارات مناهضة للحكومة وحرق العلم الإيراني، تعود إلى ما وصفه بالسياسات الخاطئة للحكومة.

واتهم الرئيس مسعود بزشكيان والوزير صراف بـ"التساهل مع التيارات النافذة".

وأضاف أنه في حال عدم إنهاء الوضع القائم في الجامعات، فسيقومون باستجواب الوزير صراف في البرلمان، وسيباشرون إجراءات إقالته.

وكانت إيران قد شهدت اندلاع احتجاجات أواخر ديسمبر 2025، واستمرت قرابة أسبوعين، على خلفية التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

وبدأت الاحتجاجات بالعاصمة طهران قبل أن تمتد إلى عدد من المدن، في حين أقر الرئيس مسعود بزشكيان بحالة السخط الشعبي وتعهد بالعمل على تحسين الأوضاع.