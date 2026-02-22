ليفربول يقتنص فوزًا ثمينًا أمام نوتنجهام فورست في البريميرليج

حقق ليفربول انتصارًا صعبًا وثمينًا على حساب مضيفه نوتنجهام فورست بهدف دون رد، في المواجهة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب سيتي جراوند، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

بدأ أصحاب الأرض اللقاء بضغط مبكر، وكادوا أن يفتتحوا التسجيل في الدقيقة الثالثة بعدما انفرد كالوم هودسون أودوي تقريبًا بالمرمى، لكن الحارس البرازيلي أليسون بيكر تألق وتصدى لتسديدته ببراعة، ليحافظ على نظافة شباكه.

ورد ليفربول بمحاولة خطيرة في الدقيقة 13 من ركلة حرة مباشرة بالقرب من حدود منطقة الجزاء، نفذها محمد صلاح بتمريرة طولية داخل المنطقة، قابلها هوجو إيكيتيكي برأسية غير متقنة مرت بعيدًا عن المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول، أرسل صلاح كرة عرضية متقنة من الجبهة اليمنى في الدقيقة 36، لكنها مرت من أمام الجميع دون أن تجد من يتابعها، لينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني، كثّف الريدز ضغطهم بحثًا عن هدف التقدم، وفرضوا سيطرتهم على مجريات اللعب مع ارتفاع نسبة الاستحواذ، إلا أن الفاعلية الهجومية ظلت غائبة أمام تماسك دفاع أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 77، أجرى المدرب الهولندي آرني سلوت تبديلًا بخروج محمد صلاح، في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل، خطف الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90، ليمنح ليفربول ثلاث نقاط ثمينة خارج الديار.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 45 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد نوتنجهام فورست عند 27 نقطة في المركز السابع عشر بجدول الترتيب.