قائد العمليات العسكرية الأمريكية في أمريكا الجنوبية يلتقي الرئيسة الانتقالية لفنزويلا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى قائد العمليات العسكرية الأمريكية في أمريكا الجنوبية الرئيسة الانتقالية لفنزويلا ديلسي رودريجيز وأعضاء حكومتها خلال زيارة استغرقت عدة ساعات لكاراكاس يوم الأربعاء.

وأعلنت حكومة رودريجيز والقيادة الجنوبية الأمريكية عن الزيارة بشكل منفصل على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال المكتب الصحفي لرودريجيز إن الجنرال فرانسيس دونوفان التقى وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز ووزير الداخلية ديوسدادو كابيلو.

وتأتي هذه الزيارة بعد أسابيع من قيام الجيش الأمريكي بالقبض على الرئيس آنذاك نيكولاس مادورو في عملية مفاجئة في كاراكاس ونقله إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

ووفقا لمنشور على منصة إكس من المكتب الصحفي لرودريجيز، "اتفق البلدان خلال هذا الاجتماع على العمل على وضع جدول أعمال للتعاون الثنائي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات في منطقتنا، والإرهاب، والهجرة".

وأضاف المنشور: "يؤكد الاجتماع مجددا أن الدبلوماسية يجب أن تكون هي آلية حل الخلافات ومعالجة القضايا ذات الاهتمام الثنائي والإقليمي، والتي تهم جميع الأطراف".