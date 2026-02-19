زعيم كوريا الشمالية ينشر 50 قاذفة صواريخ جديدة قبل مؤتمر مهم للحزب الحاكم

قالت كوريا الشمالية اليوم الخميس إن الزعيم كيم جونج أون أقام مراسم للكشف عن نشر 50 مركبة إطلاق جديدة لصواريخ قصيرة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية تهدد كوريا الجنوبية المجاورة، في الوقت الذي يتباهى فيه بقدراته العسكرية المتنامية قبل انعقاد مؤتمر مهم للحزب الحاكم.

وفي بيان منفصل، أقرت شقيقة كيم، وهي مسؤولة بارزة في السياسة الخارجية، باعتذار وزير كوري جنوبي بشأن مزاعم توغل طائرات بدون طيار مدنية، لكنها قالت إن كوريا الشمالية تعزز أمن الحدود ضد "العدو" الجنوبي.

وعلقت بيونج يانج جميع المحادثات والتعاون مع سول تقريبا منذ عام 2019، عندما تعثرت الدبلوماسية النووية لكيم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب العقوبات التي قادتها الولايات المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن المركبات تدعم أنظمة قاذفات الصواريخ المضاعفة 600 ملم في البلاد. ويقول خبراء إن صواريخ المدفعية الكبيرة لكوريا الشمالية تطمس الفرق بين أنظمة المدفعية والصواريخ الباليستية قصيرة المدى لأنها يمكن أن تولد قوة دفع خاصة بها ويتم توجيهها أثناء الإطلاق. وهي جزء من مجموعة كيم المتنامية.