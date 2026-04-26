قال القائد في الحرس الثوري الإيراني محمد جعفر أسدي، إن بلاده "ليست فنزويلا حتى تُنهب مواردها"، محذرًا من أن أي هجوم جديد سيقابل برد "أشد".

جاء ذلك في تصريح أدلى به أسدي للصحفيين، وهو مساعد نائب قائد مقر خاتم الأنبياء، بحسب ما أورد موقع "خبر أونلاين" الإيراني، اليوم الأحد.

وأشار أسدي إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تحاولان ممارسة ضغوط بشأن فتح مضيق هرمز، إلا أنه أكد أن ذلك "لن يتحقق".

وأضاف: "نقول للأمريكيين إن إيران ليست فنزويلا لتنهبوا مواردها. إذا أقدمتم على هجوم جديد فستتلقون ضربة أشد، والدولة والشعب الإيرانيان سيقفان في مواجهتكم"