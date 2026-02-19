وزير الخارجية ونظيره الأردني: يجب اضطلاع اللجنة الوطنية لإدارة غزة بمهامها من داخل القطاع

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أمس الأربعاء، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

أشاد الوزيران بعمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكدين الحرص على مواصلة التشاور السياسي الوثيق وتكثيف التنسيق خلال المرحلة المقبلة بما يعكس خصوصية العلاقات المصرية الأردنية ودورهما المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الوزيران ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأهمية اضطلاع اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة بمهامها من داخل القطاع، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية. كما أدانا القرارات الإسرائيلية الخاصة بضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة وتوسيع الأنشطة الاستيطانية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وتطرق اللقاء كذلك إلى التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الأول لمجلس السلام في واشنطن، حيث أكد الجانبان أهمية تهيئة الظروف الملائمة لإطلاق مسار سياسي جاد وذي مصداقية يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.