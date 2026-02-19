برشلونة يعلن زيادة 14 ألف مقعد في كامب نو لأصحاب التذاكر الموسمية

أعلن نادي برشلونة الإسباني تخصيص الزيادة الجديدة في سعة الحضور الجماهيري لملعب كامب نو لأصحاب التذاكر الموسمية.

وكشف برشلونة عن حصوله على موافقة مبدئية من مجلس مدينة برشلونة على المرحلة الخاصة بالمدرج الشمالي، والتي تتضمن زيادة عدد التذاكر.

وكتب برشلونة في بيان رسمي: «المرحلة الجديدة من إعادة الافتتاح التدريجي للملعب تتضمن نحو 14 ألف مقعد إضافي، سيتم توزيعها بأولوية على أعضاء النادي من حاملي التذاكر الموسمية».

وأضاف البيان: «في حال عودة الفريق إلى الملعب مطلع شهر مارس، فإن السعر المتوقع للتذاكر الموسمية في هذه المرحلة سيتراوح بين 160 و264 يورو، وفقًا لموقع المقعد داخل الملعب».

وأوضح برشلونة أنه سيفتح خلال الأيام القليلة المقبلة باب التقديم أمام أصحاب التذاكر الموسمية لحجز مقاعدهم مسبقًا، وفقًا للمواعيد المحددة التي سيتم إعلانها عبر القنوات الرسمية للنادي.

وتابع: «الإدارة تنتظر التصريح النهائي من مجلس المدينة لتفعيل المرحلة 1C، على أن يتم الحصول عليه في أقرب وقت ممكن مع بداية شهر مارس».

واختتم البيان: «القرار يعكس أهمية الأعضاء باعتبارهم الركيزة الأساسية للنادي وعنصرًا محوريًا في نموذج ملكيته، ونلتزم بإعطاء الأولوية لأعضاء النادي خلال العودة التدريجية إلى كامب نو، لضمان شغل المقاعد الجديدة في هذه المرحلة المهمة».