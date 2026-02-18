وزير خارجية الأردن يمثل المملكة في الاجتماع الأول لمجلس السلام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان الأربعاء، أن الوزير أيمن الصفدي سيمثل المملكة في الاجتماع الأول لمجلس السلام الذي شكّله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمقرر انعقاده الخميس في واشنطن.

وأعلن عن تشكيل مجلس السلام الذي يرأسه ترامب بداية للإشراف على الهدنة في غزة وإعادة إعمار القطاع بعد الحرب، بحسب وكالة فرانس برس.

لكنه تحوّل لاحقا إلى هيئة تهدف لحل كل النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن الرئيس الأمريكي يسعى لتشكيل هيئة تقوّض الأمم المتحدة.

حضر الصفدي، اجتماعا لمجلس الأمن الدولي على المستوى الوزاري في نيويورك الأربعاء، على أن يشارك الخميس في جلسة افتتاح مجلس السلام.

ولدى إعلانه عن تأسيس "مجلس السلام" في يناير، كشف ترامب أيضا عن خطة لإنشاء "المجلس التنفيذي لغزة" الذي سيعمل تحت مظلة مجلس السلام.

ومن بين أعضاء "المجلس التنفيذي" وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والدبلوماسي القطري علي الذوادي اللذان اعترض نتنياهو بشدّة على مشاركتهما فيه.

ووقّعت 19 دولة على الأقل على الميثاق التأسيسي لمجلس السلام منذ أطلقه ترامب أثناء المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وطُلب من كل دولة تسعى لعضوية دائمة فيه دفع مساهمة قدرها مليار دولار.