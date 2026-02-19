بريجيت ماكرون تزور ضريحا تاريخيا على هامش قمة الذكاء الاصطناعي في الهند

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

زارت بريجيت ماكرون، قرينة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضريح "همايون" المدرج ضمن قائمة التراث العالمي في العاصمة الهندية، وذلك على هامش القمة الدولية رفيعة المستوى للذكاء الاصطناعي اليوم الخميس.

ويقع الضريح وسط متنزه رائع الجمال، ويُعد النموذج المعماري الذي استُوحي منه بناء تاج محل الشهير.

ورافق قرينة الرئيس الفرنسي وفد رسمي، وسط حضور لافت للصحفيين والسياح الذين تجمعوا حولها.

وفي موقف طريف، اقتربت منها إحدى السيدات وسألتها عما تفعله هناك وعما يفعله زوجها، فأجابتها بريجيت ماكرون مبتسمة: "إنه يعمل".

وكان الرئيس الفرنسي يتواجد في تلك الأثناء في مركز المؤتمرات، حيث ألقى خطاباً ضمن فعاليات القمة.