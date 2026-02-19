كييف تعلن إسقاط 29 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 29 من أصل 37 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال أوكرانيا وجنوبها وشرقها خلال الليل.

وجاء في البيان أن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 37 طائرة مسيرة من طرز "شاهد"، و"جيربيرا" و"إيتالماس" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق بريانسك، وكورسك الروسيتين، ودونيتسك المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

ووفق البيان، تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه "بحلول الساعة 8:30 صباح اليوم الخميس، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 29 طائرة مسيرة معادية، في شمال البلاد وجنوبها وشرقها.

من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و256 ألفا و910 أفراد، بينهم 830 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11682 دبابة، و24054 مركبة قتالية مدرعة، و37384 نظام مدفعية، و1649 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1302 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و347 مروحية، و138330 طائرة مسيرة، و4314 صواريخ كروز، و29 سفينة حربية، وغواصتين، و79036 من المركبات وخزانات الوقود، و4072 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.