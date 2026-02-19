الشرطة النيجيرية: مقتل 37 شخصا جراء تسرب غازات سامة في أحد المناجم

أعلنت الشرطة النيجيرية عن مقتل 37 شخصا وإصابة 26 آخرين جراء تسرب غازات سامة في منجم بشمال وسط نيجيريا.

وقال المتحدث باسم الشرطة، ألفريد ألابو، في بيان، إن الحادث وقع صباح الثلاثاء الماضي في قرية كامباني زوراك، بمنطقة واسي في ولاية بلاتو النيجيرية.

وأضاف المتحدث أن "التحقيقات الأولية كشفت أن عمال المناجم تضرروا نتيجة تسرب مفاجئ لأكسيد الرصاص وغازات أخرى مصاحبة له، مثل الكبريت وأول أكسيد الكربون، وهي غازات سامة للإنسان، خصوصا في الأماكن المغلقة أو سيئة التهوية".

وأشار البيان إلى أنه تم تسليم جثامين الضحايا إلى ذويهم لدفنها وفقا لتقاليدهم الدينية.

وأعلنت الحكومة النيجيرية إغلاق موقع التعدين، وفتح تحقيق في أسباب التسرب.

وقال وزير تنمية المعادن الصلبة النيجيري، ديلي ألاكي، في بيان، إن عمال المناجم لم يكونوا على دراية بالطبيعة السامة للانبعاثات، فواصلوا العمل حتى وقوع الحادث.

ولم يتضح بعد نوع المعدن الذي كان يستخرج في الموقع أو ما إذا كان المنجم يعمل بشكل قانوني.

وتسعى نيجيريا إلى الحد من أنشطة تعدين الذهب غير القانونية في جميع أنحاء البلاد، والتي أودت بحياة مئات الأشخاص على مر السنين.