روسيا: نرى تصعيدا غير مسبوق من التوتر في منطقة الشرق الأوسط

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن «روسيا تدعو جميع الأطراف في المنطقة إلى ضبط النفس في ظل الوضع المحيط بإيران».

وأضاف في تصريحات صحفية، تعليقًا على الوضع حول إيران: «نحث دول المنطقة على اعتماد الوسائل السياسية والدبلوماسية كأولوية مطلقة في حلّ مختلف القضايا».

وبسؤاله ما إذا كانت المفاوضات ستساهم في التوصل إلى تسوية بشأن إيران، أجاب: «ما زلنا نتوقع أن تستمر الوسائل السياسية والدبلوماسية والمفاوضات في تحقيق النجاح في التوصل إلى تسوية».

ونوه أن موسكو تشهد الآن تصعيدًا غير مسبوق في التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم أمس الأربعاء، أن التهديدات والابتزاز لا تسهمان في نجاح عملية التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية، إن «روسيا مقتنعة بأن إيجاد حلول مقبولة للطرفين بشأن القضية النووية الإيرانية يتطلب حوارًا متكافئًا قائمًا على الاحترام».

من جانبه، جدد بيسكوف، استعداد بلاده لقبول المقترح الخاص بتسلم اليورانيوم المخصب من إيران.

وأشار إلى أن حل القضية النووية الإيرانية هو موضوع مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، «وسيكون من الخطأ استباق نتائجها».