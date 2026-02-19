حصار 5 من عمال المناجم أسفل الأرض بعدما ضرب انهيار طيني منجم ألماس في جنوب أفريقيا



حوصر خمسة من عمال المناجم أسفل الأرض في منجم للألماس بجنوب أفريقيا، عقب أن غمر انهيار طيني نفقا كانوا يعملون بداخله، حسبما قال مسؤولون قطاع التعدين ونقابة عمالية اليوم الخميس.

وقال مؤتمر اتحادات النقابات العمالية بجنوب أفريقيا- وهو تحالف نقابات عمالية تضم الاتحاد الرئيسي للعاملين في مجال التعدين إن عمال المناجم محاصرون منذ الساعات المبكرة من أمس الأول الثلاثاء. وأضاف المؤتمر أنه يعتقد أن عمال المناجم محاصرون على عمق نحو 800 متر أسفل الأرض.

وقال هوارد مارسدين المدير العام لشركة إيكابا للتعدين، التي تدير المنجم، لشبكة " اس ايه بي سي " الوطنية أمس الأربعاء إن رجال الإنقاذ يقومون بضخ المياه خارج النفق، في حين يحاول فريق منفصل شق تجويف يؤدي إلى المكان الذين يعتقد أن عمال المناجم محاصرين فيه في محاولة للتواصل معهم.

ويقع المنجم في مدينة كيمبيرلي بوسط جنوب أفريقيا، التي تشتهر بمناجم الألماس وكانت في قلب الصناعة عالميا بعد اكتشاف الألماس في المنطقة في أواخر القرن الثامن عشر.