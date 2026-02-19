رئيس الوزراء البولندي يحث رعايا بلاده في إيران على المغادرة فورا

حث رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الخميس، رعايا بلاده الموجودين في إيران على «المغادرة فورًا».

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، حذر توسك، من أن فرصة إجلاء البولنديين من إيران قد تنتهي خلال ساعات قليلة، حال نشوب نزاع مسلح».

وأضاف: «يرجى مغادرة إيران فورًا... وعدم الذهاب إلى هذا البلد تحت أي ظرف من الظروف».

وقبل قليل، أفادت مصادر مطلعة لشبكة «سي إن إن» بأن الجيش الأمريكي بات مستعدًا لتنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران نهاية الأسبوع الجاري، رغم أن الرئيس دونالد ترامب، لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن إصدار أمر بتنفيذ مثل هذه العملية.

وذكرت المصادر أن البيت الأبيض تلقى إحاطة تفيد بأن القوات الأمريكية قد تكون جاهزة لشن هجوم بحلول نهاية الأسبوع، وذلك عقب حشد واسع للقوات الجوية والبحرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام الأخيرة.

غير أن أحد المصادر حذّر من أن ترامب يواصل، بعيدًا عن العلن، مناقشة الحجج المؤيدة والمعارضة للعمل العسكري، كما يسعى إلى استطلاع آراء مستشاريه وحلفائه بشأن المسار الأمثل للتحرك.

وفي السياق ذاته، اجتمع كبار مسئولي الأمن القومي في الإدارة الأمريكية، يوم الأربعاء، داخل غرفة العمليات بالبيت الأبيض، لبحث تطورات الوضع في إيران، بحسب مصدر مطلع على الاجتماع.

كما تلقى ترامب، في اليوم نفسه، إحاطة من المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، بشأن المحادثات غير المباشرة التي أجرياها مع الجانب الإيراني في اليوم السابق.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الرئيس الأمريكي سيتخذ قرارًا نهائيًا بحلول نهاية الأسبوع. ونقل أحد المصادر قوله: «إنه يقضي وقتًا طويلًا في التفكير في هذا الأمر».

وفي هذا السياق، نقلت «يديعوت أحرونوت» أن التقديرات الإسرائيلية التي كانت تتحدث سابقا عن هجوم محتمل خلال «شهر أو أسابيع»، باتت تشير الآن إلى أنه «مسألة أيام»، في مؤشر إلى تسارع دراماتيكي في قراءة المشهد الميداني والسياسي.

وأفاد مصدران إسرائيليان لشبكة «سي إن إن» بأن إسرائيل رفعت مستوى التأهب وكثّفت استعداداتها العسكرية، وسط مؤشرات متزايدة على احتمال شن هجوم أمريكي–إسرائيلي مشترك على إيران خلال الأيام المقبلة.

وبحسب المصدرين، أحدهما مسئول عسكري، فإن إسرائيل تبدي شكوكا منذ أسابيع حيال مسار المفاوضات الأمريكية–الإيرانية، وتُسرّع من وتيرة تخطيطها العملياتي والدفاعي، رغم التقدم المعلن في الجولة الثانية من المحادثات الثلاثاء.

وقال أحد المصدرين إن الهجوم المحتمل، في حال أذن به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يتجاوز نطاق حرب الـ12 يومًا التي اندلعت في يونيو، ويشمل ضربات منسقة من الولايات المتحدة وإسرائيل. وأضافا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقد عدة مشاورات أمنية خاصة هذا الأسبوع لتقييم الجاهزية والتنسيق.