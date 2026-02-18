يسرائيل هيوم: إسرائيل لن تتردد بالانضمام لهجوم أمريكي ضد إيران

- الصحيفة نقلت عن مصادر لم تسمها قولها إن احتمال أن تهاجم إيران إسرائيل بصواريخ طويلة المدى حال تعرضت لضربة أمريكية "كبير جدا"

قالت صحيفة عبرية، إن هناك تقديرات بأن إسرائيل لن تتردد في الانضمام إلى الولايات المتحدة في حال شنت هجوما على إيران.

ونقلت "يسرائيل هيوم" عن مصادر لم تسمها، مساء الأربعاء، أن "التقديرات في إسرائيل هي أنه إذا شن الأمريكيون هجوما واسع النطاق على إيران فإن احتمال ردّ إيران بالهجوم على إسرائيل باستخدام صواريخ بعيدة المدى كبير جدا".

وأضافت: "يمكن أيضاً افتراض أنه على عكس الأمريكيين الذين ترددوا قبل الانضمام إلى الهجمات في عملية الأسد الصاعد، فإن إسرائيل لن تتردد في الانضمام إلى الولايات المتحدة في حالة وقوع هجوم على إيران".

"والأسد الصاعد" هو اسم تطلقه إسرائيل على عدوانها على إيران في يونيو 2025، قبل أن تنضم إليه واشنطن لاحقا وتهاجم منشآت نووية إيرانية.