تايلاند تستخدم لقاحا لتحديد النسل للحد من تكاثر الفيلة قرب المزارع

بدأت تايلاند في استخدام لقاح لتحديد النسل على الأفيال في البرية لمحاولة الحد من مشكلة متنامية تتمثل في تعدي مجموعات البشر والحيوانات على أراض بعضها البعض، وهي مشكلة في المناطق التي تنتشر فيها المزارع في الغابات مما يؤدي إلى إخراج الأفيال من بيئتها الطبيعية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المواجهات التي يمكن أن تصبح مميتة. وبينما يقوم المزارعون بقطع الغابات لتوسيع الأراضي الزراعية، تضطر الأفيال إلى الخروج من بيئتها الطبيعية المتقلصة بحثا عن الطعام.

وفي العام الماضي، قتلت أفيال برية 30 شخصا وأصابت 29 آخرين في تايلاند، وفقا للأرقام الرسمية، والتي أشارت أيضا إلى أكثر من ألفي حادثة تسببت فيها الأفيال بأضرار للمحاصيل.

وقال سوخي بونسانج، مدير مكتب حماية الحياة البرية، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) مؤخرا، إن السيطرة على أعداد الأفيال البرية أصبحت ضرورية مع ارتفاع أعداد الأفيال التي تعيش بالقرب من المناطق السكنية بشكل حاد، مما يزيد من خطر المواجهات.

ويمكن للقاح أن يمنع الحمل لمدة سبعة أعوام، وستكون الأفيال قادرة على التكاثر مرة أخرى إذا لم تتلق جرعة معززة بعد انتهاء تلك الفترة.

وسيقوم الخبراء، بمراقبة الأفيال الملقحة عن كثب طوال فترة السبعة أعوام.