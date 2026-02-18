الكرملين: أعضاء الوفد الروسي المشارك بمحادثات جنيف سيقدمون تقريرا إلى بوتين بأقرب فرصة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه لم تتوفر بعد أي معلومات حول مكان انعقاد الجولة الجديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا.

وقال بيسكوف، للصحفيين ردًا على سؤال بهذا الصدد: "لا، لا يمكن قول أي شيء حتى الآن".

وأوضح المتحدث باسم الرئيس الروسي أن أعضاء الوفد الروسي المشارك في محادثات السلام الأوكرانية في جنيف سيقدمون تقريرًا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول نتائج محادثاتهم في أقرب فرصة، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف للصحفيين ردًا على سؤال حول هذا الموضوع: "سيتم تقديم تقرير إلى الرئيس في أقرب فرصة ممكنة". إلا أن بيسكوف امتنع عن تقييم نتائج المحادثات.

وقال ردًا على سؤال آخر: "سيصلون قريبًا، وستكون لديهم النتائج. من السابق لأوانه طرح مثل هذه الأسئلة".

وأفاد مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي في محادثات جنيف، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الأربعاء، بأنه أجرى اجتماعا مغلقا مع الطرف الأوكراني فقط.