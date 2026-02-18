مناورات إيرانية صينية روسية في بحر العرب والمحيط الهندي

تعتزم إيران وروسيا والصين، إطلاق مناورات عسكرية مشتركة، غدا الخميس، في بحر العرب وشمال المحيط الهندي.

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية في إيران، الأربعاء، أن المناورات التي تنظم سنويا بين الدول الثلاث تحت اسم "حزام الأمن البحري"، ستنطلق الخميس بمشاركة قوات بحرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، إلى جانب القوات البحرية لكل من الصين وروسيا.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم مناورات "حزام الأمن البحري"، حسن مكسودلو، قوله إن الهدف الأساسي من هذه المناورات هو "تعزيز الأمن والتفاعلات البحرية المستدامة" في بحر العرب وشمال المحيط الهندي.

وأضاف مكسودلو، أن من بين أبرز محاور المناورات أيضا "تحقيق التقارب والتنسيق في الإجراءات المشتركة لمواجهة الأنشطة التي تهدد الأمن والسلامة البحرية، ولا سيما حماية السفن التجارية وناقلات النفط ومكافحة الإرهاب البحري".

ومن جانبه، قال قائد الأسطول الروسي المشارك في المناورات، أليكسي سيرغييف، إن بحرية بلاده مستعدة لإجراء مناورات مشتركة في أي منطقة، بما في ذلك تدريبات خاصة بعمليات مكافحة الإرهاب، وفق المصدر ذاته.

وتجري إيران وروسيا والصين، هذه المناورات سنويا في المنطقة تحت اسم "حزام الأمن البحري"، وكانت أولى هذه التدريبات قد نظمت في ديسمبر عام 2019.

وتأتي المناورات المشتركة هذه في ظل توتر قائم بين إيران والولايات المتحدة ومفاوضات متواصلة بينهما.

ورعت سلطنة عمان، جولة الثلاثاء من المفاوضات بين الجانبين بشأن البرنامج النووي الإيراني في مدينة جنيف السويسرية، بعد جولة سابقة بالعاصمة مسقط في 6 فبراير الجاري.

ومنذ أسابيع، تقوم الولايات المتحدة، بتحريض من إسرائيل، بتعزيز قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتلوّح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي وعن "وكلائها بالمنطقة".

وترى طهران أن واشنطن وتل أبيب تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، مع تمسكها برفع العقوبات الاقتصادية الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.