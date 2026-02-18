مستشار ترامب: نعمل على جمع كبار المسئولين من شرق ليبيا وغربها لوضع خطوات ملموسة نحو الاندماج

أكد ممثل الولايات المتحدة ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مسعد بولس، أمام مجلس الأمن، أنه يعمل على جمع كبار المسئولين من شرق ليبيا وغربها لوضع خطوات ملموسة نحو الاندماج والتكامل الاقتصادي والعسكري.

وأوضح بولس، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا، أن القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) ستجري في أبريل المقبل تدريباتها السنوية في مدينة سرت، بمشاركة قوات ليبية من الشرق والغرب جنباً إلى جنب، واصفاً الخطوة بأنها بداية لمزيد من برامج التدريب المشترك بين الجانبين، وفقاً لقناة العربية الإخبارية.

كما أضاف مستشار ترامب، أنه يشجع القادة الليبيين على تنفيذ اتفاق التنمية الموحد بالكامل، والذي دعمت واشنطن التوصل إليه، إلى جانب اعتماد ميزانية سنوية موحدة، معتبراً أن ذلك يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق المصالحة الاقتصادية.

وأشار بولس إلى أن الاتفاقات والتنازلات المتبادلة تفتح الباب أمام تعاون عملي يسهم في تهيئة الظروف لإقامة حوكمة موحدة، تمهيداً لإجراء الانتخابات.

يأتي ذلك فيما أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا أن نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) جون برينان والقائم بالأعمال جيريمي برنت، التقى يوم الخميس الماضي في طرابلس، رئيس الأركان العامة صلاح الدين النمروش.

وأوضحت السفارة حينها في بيان على "إكس" أن "اللقاء استعرض الدعم الأمريكي المستمر للجهود التي تقودها ليبيا لتجاوز الانقسامات الداخلية وتوحيد المؤسسات العسكرية".