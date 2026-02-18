الجابون تعلق وسائل التواصل الاجتماعي مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي

علقت الهيئة التنظيمية في الجابون، الوصول إلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي لحين إشعار آخر، فيما تواجه الحكومة احتجاجات متنامية على خلفية ارتفاع تكلفة المعيشة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأفادت الهيئة التنظيمية، الهيئة العليا للاتصالات، في بيان أمس الثلاثاء بأن قرار التعليق جاء بعد نشر محتوى غير ملائم أو تشهيري أو يحض على الكراهية أو عدائي، يقوض الاستقرار والأمن القومي.

وقال جان كلود فرانك ميندوم المتحدث باسم الهيئة، في بيان: "من المحتمل أن تسبب هذه الأعمال اضطرابا مجتمعيا، وتزعزع استقرار مؤسسات الجمهورية وتقوض الوحدة الوطنية والتقدم الديمقراطي والإنجازات".

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك ميتا وتيك توك، تأثرا شديدا اليوم الأربعاء وتعد هاتان المنصتان إلى جانب تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا الأكثر استخداما من قبل مواطني الجابون، وفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

كما سجلت مكالمات واتساب انقطاعات واضطرابات ملحوظة خلال اليوم.

ويواجه الرئيس بريس أوليجي نجيما، الذي وصل إلى السلطة إثر انقلاب عام 2023، أول اختبار لسلطته بعد أقل من عام على فوزه في انتخابات استعادت النظام الدستوري في البلاد.

ورغم فوز أوليجي نجيما في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، مما أحيا الآمال في العودة إلى الديمقراطية الدستورية، إلا أن منتقديه يرون أنه بدأ بتشديد قبضته بشكل متزايد على الأصوات المنتقدة، مستهدفا وسائل الإعلام المستقلة والنقابيين، حيث شهد العام الماضي سجن صحفي واثنين من النقابيين.