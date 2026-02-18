عضو بالشيوخ الأمريكي: الخطط العسكرية ضد إيران قائمة والقرار لم يُتخذ بعد

قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي جراهام، إن هناك خططا عسكرية لاستهداف إيران، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن قرار التنفيذ لم يصدر بعد.

وأضاف خلال مقابلة ضمن برنامج "الحقيقة مع هادلي جامبل"، ستبث على "سكاي نيوز عربية" لاحقا، أن واشنطن وتل أبيب قد تحتاجان إلى التنسيق لمواجهة تهديدات طهران.

وتابع: "ربما نحتاج لشراكة بين إسرائيل والولايات المتحدة للمساعدة في إضعاف قدرة النظام الإيراني على قتل شعبه".

واستكمل: "الذين يقولون إنهم لا يريدون تغيير النظام في إيران مخطئون".

وكان ترامب هدد مرارا وتكرارا بتوجيه ضربة عسكرية لإيران في أوائل يناير ردا على مقتل آلاف المتظاهرين في احتجاجات غير مسبوقة، لكن إدارته تحولت إلى نهج المفاوضات المصحوبة بتعزيز عسكري هائل.

ومع سير المفاوضات ببطء واللجوء إلى هذا القدر الكبير من الانتشار العسكري، رفع ترامب سقف التوقعات بشأن شكل أي هجوم في حال تعذر التوصل إلى اتفاق دبلوماسي.

وفي الوقت الراهن، يبدو التوصل إلى اتفاق غير مرجح، وفق موقع "أكسيوس"، علما أن إيران تتمسك باقتصار المفاوضات على برنامجها النووي، بينما تريد الولايات المتحدة أن تشمل أيضا البرنامج الصاروخي ودعم أذرع طهران في المنطقة.

وبعد جولة ثانية من المفاوضات في جنيف، الثلاثاء، صرح الجانبان بأن المحادثات "أحرزت تقدما"، إلا أن الفجوات لا تزال واسعة، ولا يبدي المسئولون الأمريكيون تفاؤلا بشأن تضييقها.