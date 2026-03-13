زيلينسكي ينتقد تخفيف الولايات المتحدة للعقوبات على النفط الروسي

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قرار واشنطن بتخفيف العقوبات المؤقتة على النفط الروسي، واصفاً هذه الخطوة بأنها تؤدي إلى نتائج عكسية.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، اليوم الجمعة، إن هذه الخطوة وحدها من شأنها أن تضخ نحو 10 مليارات دولار في خزينة الحرب الروسية.

وأضاف: "وهذا لا يساعد على تحقيق السلام بأي حال من الأحوال".

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد قال أمس الخميس إنه سيُسمح للدول مؤقتاً بشراء النفط الروسي العالق على متن سفن في طريقها إلى وجهاتها.

وكتب عبر منصة "إكس" أن الهدف من هذه الخطوة هو "توسيع نطاق وصول الإمدادات الحالية عالمياً"، واصفا إياها بأنها "إجراء قصير الأمد ومحدّد بعناية"، ولن يعزز بشكل كبير الإيرادات المتدفقة إلى الكرملين.