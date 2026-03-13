ماسك يتقدم بمقترح قبل ساعات من استحقاق غرامة أوروبية قياسية على منصة إكس

بعد ساعات من انتهاء المهلة المحددة لسداد غرامة بالملايين فرضها الاتحاد الأوروبي، بادرت منصة "إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك بتسليم المفوضية الأوروبية تصورها لتعديلات جوهرية على المنصة.

وأكد مسئول إعلامي باسم الهيئة المنظمة ومقرها بروكسل، اليوم الجمعة، أن المقترحات المقدمة من المنصة تركز بالأساس على تطوير آليات توثيق الحسابات عبر علامات التحقق "الشارات الزرقاء"، بهدف تعزيز الشفافية ومكافحة التضليل.

ولم يكشف المسئول عن أية تفاصيل لكنه أشار إلى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: "لا يسعنا إلا أن نثمن أنه بعد حوار بناء مع الشركة، أخذت التزاماتها القانونية على محمل الجد وقدمت لنا مقترحات عملية".

يُذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد فرضت على المنصة في ديسمبر الماضي، غرامة قدرها 120 مليون يورو "137.7 مليون دولار" استنادا إلى قانون الخدمات الرقمية، وذلك على خلفية ما وصفته بـ"الافتقار إلى الشفافية" في طريقة توثيق الحسابات باستخدام علامة بيضاء على خلفية زرقاء، والتي اعتبرتها مضللة.