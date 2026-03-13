أعلن تطبيق «يانجو بلاي» عرض فيلم "السلم والثعبان 2: لعب عيال" ابتداءً من أول أيام عيد الفطر، ضمن خطة المنصة لطرح أعمال سينمائية جديدة خلال موسم العيد.

الفيلم من إخراج طارق العريان، وبطولة عمرو يوسف، وأسماء جلال، وظافر العابدين، وماجد المصري، وحاتم صلاح، وفدوى عابد، وسوسن بدر.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي اجتماعي، مستلهمًا أجواء العمل الأصلي "السلم والثعبان" الذي قدمه المخرج طارق العريان في بداية الألفينات، لكنه يقدم معالجة عصرية تركز على تعقيدات العلاقات الإنسانية والتحديات التي يواجهها الأفراد، وكيف تتغير الخيارات والمسارات مع مرور الزمن.

وتتمحور القصة حول شخصيتي "أحمد"، المهندس، و"ملك"، سيدة الأعمال، حيث تبدأ علاقتهما بتفاهم كبير، لكن سرعان ما تظهر التحديات نتيجة اختلاف توجهاتهما في الحياة، ومع تطور الأحداث ودخول أطراف جديدة، يضطر كل منهما لمواجهة مشاعره الحقيقية واتخاذ قرار مصيري بشأن مستقبله وأولوياته.

وبأسلوب عاطفي وشخصيات تعكس واقع الحياة، يجسد الفيلم تقلبات العلاقات المعاصرة، محاكيًا لعبة السلم والثعبان التي استمد منها اسمه، حيث قد تحمل كل خطوة إلى الأمام مفاجآت غير متوقعة أو تراجعات مفاجئة.

وبهذا العمل يواصل تطبيق «يانجو بلاي» إثراء مكتبته بمحتوى سينمائي مصري جديد، مقدمًا للمشاهدين قصة درامية مناسبة للمشاهدة مع العائلة خلال عطلة عيد الفطر.