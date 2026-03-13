برشلونة يضع نجم تشيلسي ضمن أهدافه في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يدرس التعاقد مع البرتغالي بيدرو نيتو، جناح نادي تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن المدير الفني لبرشلونة، الألماني هانز فليك، أبدى إعجابه بقدرات اللاعب وطلب ضمه لتدعيم الخط الهجومي للفريق في الموسم القادم.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النادي الكتالوني قد تعتمد في المفاوضات على العلاقة الجيدة التي تجمع وكيل اللاعب خورخي مينديز مع مسؤولي برشلونة، إلى جانب المدير الرياضي ديكو، من أجل تسهيل إتمام الصفقة.

ويرتبط بيدرو نيتو بعقد مع نادي تشيلسي يمتد حتى يونيو 2028، ما يعني أن برشلونة سيحتاج إلى التوصل لاتفاق مع النادي الإنجليزي في حال رغبته في ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي.

وكان بيدرو نيتو قد انضم إلى صفوف تشيلسي في صيف 2024 قادمًا من وولفرهامبتون.