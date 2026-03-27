دي فانس ينتقد تقديرات نتنياهو بشأن الحرب: توقعات إسقاط النظام الإيراني مفرطة في التفاؤل

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وجّه انتقادات مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال إحدى المحادثات التي جرت بينهما في الأيام الماضية، وذلك على خلفية التطورات المرتبطة بالحرب والتصعيد الإقليمي، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وبحسب ما أوردته القناة، قال فانس لنتنياهو، إن تقديراته بشأن مسار الحرب، ولا سيما احتمالات إسقاط النظام الإيراني، كانت "متفائلة أكثر من اللازم"، في إشارة إلى وجود فجوة في التقييمات بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي حول مآلات التصعيد.

ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، وسط مخاوف دولية من اتساع رقعة الصراع.

كما يعكس هذا الموقف مؤشرات على حذر أمريكي متزايد تجاه الانخراط في سيناريوهات قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في توازنات المنطقة.

ويرى مراقبون أن هذه التصريحات قد تعكس توجها داخل الإدارة الأمريكية نحو إعادة تقييم الاستراتيجية المتبعة في التعامل مع التصعيد، والتركيز على احتواء الأزمة بدلا من المراهنة على سيناريوهات قصوى مثل تغيير النظام في إيران.

في المقابل، لم يصدر تعليق رسمي حتى الآن من مكتب نتنياهو أو من البيت الأبيض حول ما ورد في هذا التقرير، ما يترك الباب مفتوحا أمام مزيد من التكهنات بشأن طبيعة الخلافات أو التباينات في الرؤى بين الحليفين.