وزراء خارجية مجموعة السبع: لا مبرر للاستهداف المتعمد للمدنيين

دعا وزراء خارجية مجموعة السبع، اليوم الجمعة، إلى وقف فوري للهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، مشيرين إلى أن "لا يوجد أي مبرر للاستهداف المتعمد للمدنيين".

وجدد وزراء الخارجية، خلال بيان بشأن إيران والمنطقة، التأكيد على ضرورة ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية قد ذكرت، اليوم الجمعة، أن إيران تخطط لنظام جديد لمرور السفن عبر مضيق هرمز سوف يستمر بعد انتهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها.

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي أن إيران "سوف تمارس حقها في السيادة على مضيق هرمز"، عبر نظام جديد لضمان المرور الآمن للسفن، "حتى لو كان البعض يفضل أن ينظر للمضيق كمياه دولية"، وفق وصفه.