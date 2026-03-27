رئيس وزراء بولندا: احتمال حدوث تصعيد بالشرق الأوسط الأيام المقبلة

قال رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، اليوم الجمعة، إن هناك أسبابًا تدعو إلى الاعتقاد باحتمال حدوث تصعيد للصراع في الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة.

وأضاف توسك، في تصريحات للصحفيين: "لدي أسباب تدفعني للاعتقاد، استنادًا أيضًا إلى معلومات تلقيناها من حلفائنا، بأن الاستقرار مستبعد في الأيام المقبلة، بل على العكس قد يحدث تصعيد جديد"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران منذ السبت 28 فبراير، أسفرت عن سقوط مئات القتلى، بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من المسؤولين الأمنيين البارزين.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، وما تصفه بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، فيما أسفرت بعض الهجمات عن قتلى ومصابين وأضرار في منشآت مدنية.

واندلعت الحرب على إيران رغم إحراز تقدم في المفاوضات مع الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنه الوسيط العُماني، وتُعد هذه المرة الثانية التي تتعطل فيها المفاوضات مع اندلاع مواجهة عسكرية، إذ سبق أن اندلعت حرب في يونيو الماضي، وفقًا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل، فيما تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.