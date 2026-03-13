برشلونة يترقب موقف إنتر ميلان لضم باستوني

يواصل نادي برشلونة متابعة وضع المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني، لاعب إنتر ميلان، تمهيدًا لاحتمال التحرك لضمه مستقبلًا، في ظل تمسك النادي الإيطالي بالحصول على مقابل مالي مرتفع مقابل الاستغناء عنه.

ووفقًا لتقارير صحفية إيطالية، فإن إنتر لا يضع بيع مدافعه الأساسي ضمن أولوياته حاليًا، لكنه قد ينظر في العروض التي تقترب قيمتها من 70 مليون يورو.

وأشارت التقارير إلى أن الطرفين لا يخططان للانفصال خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، غير أن برشلونة يترقب أي تطورات قد تطرأ على الموقف مع نهاية الموسم.

ويرى بعض المتابعين أن باستوني قد يفكر في خوض تجربة احترافية خارج إيطاليا، خصوصًا بعد الأجواء المتوترة التي واجهها في بعض الملاعب مؤخرًا.

وتعود جذور هذا التوتر إلى مباراة جمعت إنتر ميلان مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي خلال فبراير الماضي، عندما تعرض مدافع يوفنتوس بيير كالولو للطرد عقب تدخل مع باستوني، وهي الواقعة التي أثارت جدلًا بين الجماهير.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر إسبانية أن المدير الرياضي لبرشلونة ديكو عقد اجتماعًا مع ممثلي اللاعب في وقت سابق لبحث إمكانية انتقاله إلى النادي الكتالوني.

كما زادت التكهنات حول انتقال محتمل بعد الإشادة التي وجهها مدافع برشلونة باو كوبارسي بقدرات باستوني في تصريحات سابقة خلال شهر فبراير.

ويمتد عقد المدافع الدولي الإيطالي مع إنتر ميلان حتى صيف 2028، وهو ما يمنح النادي الإيطالي موقفًا قويًا في أي مفاوضات محتملة بشأن مستقبله.