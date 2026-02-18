سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- متحدثة الخارجية: روسيا مستعدة للإسهام في حل المشاكل بين إيران والولايات المتحدة بالوسائل السياسية والدبلوماسية

أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة إيجاد حل للملف النووي الإيراني عبر الحوار، وحذرت من أن "التهديدات والابتزازات لا تسهم بشيء" في مسار المفاوضات.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها، الأربعاء، متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في العاصمة موسكو.

وأضافت زاخاروفا أن روسيا تعتقد بأن إيجاد حلول مقبولة للملف النووي الإيراني يتطلب "حوارا قائما على المساواة والاحترام، ولا يوجد بديل معقول لهذا الحوار".

وأعربت عن استعداد روسيا للإسهام في حل المشكلات بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.

ومضت قائلة: "نأمل أن يسود صوت العقل، وألا تُدفع المنطقة إلى مغامرة عسكرية جديدة ستكون لها عواقب مدمرة".

ورعت سلطنة عمان جولة الثلاثاء من المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني في جنيف، بعد جولة سابقة بالعاصمة مسقط في 6 فبراير الجاري.

وتطالب إيران برفع العقوبات مقابل استمرار برنامجها النووي ضمن إطار قيود تحول دون إنتاج قنبلة ذرية.

في المقابل، تطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بالكامل، وإخراج مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد.

وتسعى الإدارة الأمريكية أيضا إلى إدراج برنامج الصواريخ الإيراني ودعم طهران للجماعات المسلحة في المنطقة على جدول أعمال المفاوضات، بينما تؤكد طهران أنها لن تناقش أي قضايا أخرى غير البرنامج النووي.

ومنذ أسابيع، تقوم الولايات المتحدة، وبتحريض من إسرائيل، بتعزيز قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتُلوح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي وعن "وكلائها بالمنطقة".

وترى طهران أن واشنطن وتل أبيب تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري، حتى لو كان محدودا، مع تمسكها برفع العقوبات الاقتصادية الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.