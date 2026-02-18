روسيا تدين الإجراءات الأمريكية غير الشرعية ضد هافانا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أدان خلال اجتماع مع نظيره الكوبي برونو إدواردو رودريجيز باريلا، العقوبات الأمريكية التقييدية غير الشرعية المفروضة على هافانا.

وجاء في بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي: "أدان الجانب الروسي بشدة الإجراءات التقييدية غير الشرعية التي اتخذتها واشنطن ضد هافانا، والضغط الاقتصادي والعسكري على الدولة الكوبية ومواطنيها"، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وعقد وزير الخارجية الروسي محادثات ثنائية مع نظيره الكوبي برونو رودريجيز، في العاصمة الروسية موسكو، وأكد دعم روسيا لكوبا في حماية أمنها.

وقال لافروف: "روسيا تحث الولايات المتحدة على التحلي بالحكمة والامتناع عن خطط فرض حصار بحري على كوبا".

وأضاف: "روسيا تنفي الاتهامات بأن التعاون بين موسكو وهافانا يشكل تهديدًا لواشنطن"، مؤكدا أن "روسيا ستدعم كوبا في حماية أمنها".

وبدوره، قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز: "الوضع في كوبا يشهد تدهورًا بشكل كبير بسبب الحصار الأمريكي".

وأضاف: "كوبا مستعدة للحوار مع أي دولة على أساس الاحترام المتبادل".