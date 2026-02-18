أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها لن تستبق الأحداث في ما يتعلق بالمحادثات الجارية مع إيران، مشيرة إلى أن الجانب الإيراني يُبدي رغبة في التوصل إلى اتفاق.

وقال متحدث باسم الوزارة، إن القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة موجودة لحماية المصالح الأمريكية، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى تحقيق السلام مع إيران، وفقاً لقناة العربية الإخبارية.

وفي السياق، دافع المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيجوت خلال مقابلة تلفزيونية عن استراتيجية ترامب في المفاوضات مع طهران، قائلاً إن "الرئيس يعني ما يقوله"، مضيفاً أن ذلك ظهر جلياً من خلال عملية "ميدنايت هامر".

جاءت تصريحات بيجوت خلال مقابلة أُجريت معه، الأربعاء، ضمن برنامج "ناشيونال ريبورت" على قناة "نيوزماكس" الأمريكية.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أوضح أمس أن الجانبين الأمريكي والإيراني توصلا إلى "مجموعة من المبادئ التوجيهية"، لافتاً إلى أن "الطريق بدأ" من أجل التوصل لاتفاق وفق تعبيره.

إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن الفريقين لا يزالان بعيدين عن التوصل لاتفاق، مضيفاً أن جولة جديدة من المحادثات ستعقد لاحقاً، دون أن يحدد موعدها.