اليونان تتعاون مع 4 دول أوروبية لإنشاء مراكز ترحيل للمهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي

قال وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس، اليوم الأربعاء، إن اليونان تعمل بالتنسيق مع أربع دول أوروبية أخرى لإنشاء مراكز ترحيل في دول ثالثة من المرجح أن تكون في أفريقيا، وذلك للمهاجرين الذين تم رفض طلبات لجوئهم.

وأوضح بليفريس، في تصريحات أدلى بها عبر تلفزيون "إي أر تي" الحكومي اليوناني، أن بلاده تتعاون مع ألمانيا وهولندا والنمسا والدنمارك لإنشاء ما يُسمى بـ "مراكز الإعادة"، مشيرا إلى أن "الأفضلية هي إقامتها في أفريقيا".

وكشف الوزير، عن أن وزراء من الدول الخمس قد اجتمعوا بالفعل لمناقشة هذا الملف، ومن المقرر أن تجتمع الفرق الفنية الأسبوع المقبل.

وقال بليفريس "لم نعد نتحدث من منظور نظري، بل نتحدث بشكل عملي".

ولم يحدد الوزير الدول المرشحة لاستضافة هذه المراكز، مشيرا إلى أن اختيار القارة الأفريقية "ليس ملزما".

كما أضاف أن الدول الأوروبية الكبرى هي التي تتولى المحادثات المباشرة مع الدول المرشحة لاستضافة المراكز، مؤكداً "لكننا نشارك في هذه الجهود أيضا".

وذكر الوزير أن هذه المراكز سيتم تخصيصها للأشخاص الذين تم رفض طلبات لجوئهم وترفض دولهم الأصلية استعادتهم.

وأكد أن وجود هذه المراكز سيكون بمثابة عامل ردع للمهاجرين المحتملين الذين لا تتوفر لديهم فرص قوية للحصول على حق اللجوء.

ويهدف المخطط الأولي إلى وضع الخطة الأساسية خلال الأشهر القليلة القادمة، رغم أنه لم يتضح بعد الموعد المحدد لبدء تشغيل هذه المراكز، وفقا للوزير اليوناني.