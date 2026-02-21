الرئيس الإيراني: طهران لن تستسلم للضغوط والصعوبات

• كلمة للرئيس الإيراني خلال مراسم تكريم الحائزين على ميداليات الألعاب البارالمبية بطهران

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، السبت، إن القوى الأجنبية تحاول إجبار بلاده على الاستسلام، لكنها لن تستسلم للضغوط والصعوبات.

جاء ذلك في كلمة خلال مراسم تكريم الحائزين على ميداليات الألعاب البارالمبية بطهران، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأكد بزشكيان الوحدة الوطنية والتضامن والصمود في مواجهة الصعوبات، وأضاف مخاطبا الرياضيين "يحاول العالم بجبن واستبداد إجبارنا على الاستسلام، ولكن اعلموا أننا لن نستسلم للصعوبات كما لم تستسلموا أنتم".

ومنذ أسابيع تقوم الولايات المتحدة وبتحريض من إسرائيل بتعزيز قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتلوح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي وعن "وكلائها بالمنطقة".

وترى طهران أن واشنطن وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، مع تمسكها برفع العقوبات الاقتصادية الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.