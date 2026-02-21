تركيا تطرح رؤيتها للنقل في اجتماع أممي بجنيف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شارك نائب وزير النقل والبنية التحتية التركي دورموش أونوار، في الدورة الـ88 للجنة النقل الداخلي، التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا.

وذكر بيان صادر عن الوزارة التركية، السبت، أن الدورة الـ88 للجنة النقل الداخلي عقدت في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، وأقيمت ما بين الثلاثاء والجمعة الماضيين.

وخلال جلسة رفيعة، استعرض أونوار، رؤية تركيا في مجالات رقمنة النقل والذكاء الاصطناعي والأتمتة أمام المجتمع الدولي، بحسب البيان.

وأكد أن تركيا تسهم بفاعلية في التحول العالمي لقطاع النقل من خلال أنظمة النقل الذكية وتطبيقات التنقل الذاتي والحلول اللوجستية الرقمية، وأنظمة النقل الإلكتروني.

وشدد أونوار، على أن لجنة النقل الداخلي، تمثل منصة عالمية حيوية لتعزيز التعاون التنظيمي الدولي، وضمان قابلية التشغيل البيني لأنظمة النقل.

وأشار إلى أن تركيا تنفذ الابتكار والأتمتة في قطاع النقل وفق نهج مخطط وآمن.

وأوضح أونوار، أنه سيتم تهيئة أرضية لدمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتقنيات الرقمية في جميع أنماط النقل عبر أنظمة النقل الذكية الوطنية.

ولفت إلى أن منظومة المركبات الكهربائية وأعمال تطوير القاطرات العاملة بالهيدروجين تُعد من الركائز الأساسية لرؤية تركيا في التنقل الذكي والمترابط والخالي من الانبعاثات.

في السياق ذاته، ذكر البيان، أن أونوار، شارك إلى جانب رادو دينيسكو، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ورئيس الاتحاد الدولي للنقل البري، في مراسم أقيمت بمناسبة الذكرى الـ70 لاتفاقية النقل الدولي للبضائع على الطرق.