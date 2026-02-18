قراصنة صينيون يخترقون بيانات حساسة لمحققين إيطاليين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية، اليوم الأربعاء، بأن قراصنة كمبيوتر يُعتقد أنهم يعملون من الصين تمكنوا من الوصول إلى بيانات حساسة تعود إلى نحو 5 آلاف محقق من جهاز الأمن الإيطالي.

وذكر تقرير الصحيفة أن القراصنة اخترقوا الشبكة المُشفرة التابعة لوزارة الداخلية الإيطالية. ولم تصدر الوزارة حتى الآن أي تعليق رسمي.

وبحسب الصحيفة، حصل القراصنة على قائمة تتضمن أسماء ومهام ومواقع مسئولين من شعبة التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (ديجوس).

وتشمل مهام وحدة جهاز أمن الدولة مكافحة الإرهاب وأعمال العنف ذات الدوافع السياسية.

ويأتي هذا الكشف في توقيت غير ملائم للحكومة الإيطالية التي تنتمي للتيار اليميني برئاسة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

وكانت روما وبكين قد اتفقتا، بعد تولي ميلوني منصبها، على العمل معا بشكل أوثق في مجالات مثل الجرائم الإلكترونية، وتهريب المخدرات، والجريمة المنظمة.